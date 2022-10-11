Военный эксперт: массированный удар по Украине носил демонстративный характер

Удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированность, носит демонстративный характер. Как сообщает РИА Новости, доктор военных наук Константин Сивков предположил, что таким образом Москва предупреждает Киев, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.

«Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости», — сказал Сивков.

При этом эксперт уточнил, что у РФ достаточно ракет, чтобы продолжать наносить столь же интенсивные удары по украинским объектам.

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Напомним, 10 октября Владимир Путин выступил с обращением, предваряющим заседание Совета безопасности России. В публичной части встречи президент высказался о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября. Кроме того, глава государства прокомментировал и ракетные удары, которые утром 10 октября были нанесены по объектам на Украине.