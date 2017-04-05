Волну антитеррористических митингов готовят по всей стране – СМИ
Вероятной датой проведения акций называется 8 апреля
Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Антитеррористические митинги могут пройти по всей России 8 апреля, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
По данным издания, регионам даны рекомендации провести в этот день демонстрации с антитеррористической повесткой. Вероятно, в акциях примут участие представители всех парламентских партий.
"Коммерсант" добавляет, что эту информацию подтвердили несколько источников в "Единой России". Также издание указывает, что в некоторых региональных администрациях уже начали подготовку к митингам.
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"Только не надо называть это “днем гнева”, это день скорби. Властям часто пеняют, что они не разделяют горе народа, одна из целей – доказать, что это не так. Никаких установок по численности или лозунгам нам не спускали, хотя понятно, что людей меньше обычного быть не должно", – сообщил один из собеседников газеты.
Напомним, 3 апреля в петербургском метрополитене прогремел взрыв, унесший жизни 14 человек. Еще порядка 50 человек получили ранения. По факту случившегося расследуется уголовное дело.