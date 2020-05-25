Володин обвинил США в попытках "раскачать лодку" в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки пытаются дестабилизировать ситуацию в России путем вбросов о ситуации с коронавирусом и рейтингом Путина, пишет RT.

По словам Володина, США много сделали для распада СССР в 1991 году. Он считает, распад государства не был бы возможен, если бы руководство не допустило множества ошибок.

"Президент опирается на поддержку граждан, он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность. США понимают, что это сильная сторона России... Поэтому атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их", – пояснил Володин.

Он заявил, что Америка планирует "сделать Россию как можно слабее, а затем ее расчленить".