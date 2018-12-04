Володин поручил упростить принятие украинцев в гражданство России

Фото: gtrk-saratov.ru

Председатель Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам "в приоритетном порядке" подготовить поправки для упрощения процедуры предоставления гражданства жителям Украины. Ранее с подобной инициативой выступил российский лидер Владимир Путин, пишет "Коммерсант".

По словам Володина, в рамках реализации поручения главы государства в приоритетном порядке будут внесены изменения в законодательство, которые позволят открыть двери [для вступления в гражданство], а также сделать все нужное для уменьшения бюрократии при оформлении документов.

Выступая на пресс-конференции в Буэнос-Айресе по итогам саммита "большой двадцатки", Путин заявил, что РФ не будет вводить никаких ответных мер на ограничение въезда мужчин-россиян на Украину. Он отметил, что Москва, наоборот, пойдет по "пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства".