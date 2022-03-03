Володин предложил уволиться деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине, покинуть свои посты. Об этом политик заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают. В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Используют, потом сделают всё для того, чтобы твоей страны не было, затем ещё будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, своё государство», — заявил Володин.