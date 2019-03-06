Володин прервал выступление неподготовленного Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина, который не подготовился, сообщает "Интерфакс".

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Володин предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, Орешкин не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

"Разговор будет продолжен позже", – заявил Володин.

Он также предложил Орешкину ответить на те вопросы, которые действительно интересуют Госдуму: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом, и не только.

"Впервые за 20 лет депутат прервал министра", – после заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Госдума сегодня предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти.