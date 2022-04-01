Володин призвал госслужащих, осуждающих Россию, покинуть свои должности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал госслужащих, которые выступали с обвинениями против России, покинуть руководящие должности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Государственная Дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер... Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — подчеркнул председатель парламента.

Он подчеркнул, что Госдума собирается «обязательно спрашивать с министров» и настаивать на кадровых решениях.

Также Володин напомнил, что многие саратовские артисты в последние дни находятся в ростовском военном госпитале и выступают перед ранеными. Спикер отметил, что между тем есть и те, кто «убежал» заграницу, чтобы переждать проблемы, а кроме того — «вещает оттуда с обвинительными высказываниями.

«Иначе как предательством это не назовёшь. Голос есть, а совести нет», — пояснил спикер Госдумы, напомнив о недавних заявления оперной артистки Анна Нетребко.