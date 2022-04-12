Володин призвал лишать гражданства россиян, которые ведут себя предательски
Спикер Госдумы заявил, что некоторые граждане получают «печеньки Госдепа»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые ведут себя «предательски», правильно было бы лишать гражданства. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.
Как отметил Володин, подавляющее большинство граждан страны поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.
«Но есть и те, кто ведёт себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», — пишет спикер.
По словам Володина, такую «подачку», в виде работы в Die Welt, получила Марина Овсянникова, которая во время новостной передачи на Первом канале вошла в кадр с плакатом против спецоперации.
«Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наёмников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров, обосновывать введённые против Российской Федерации санкции», — заявил спикер.
Парламентарий считает, что было бы правильно ввести для таких граждан процедуру лишения гражданства и запрета на въезд в Россию.