Володин призвал лишать гражданства россиян, которые ведут себя предательски

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые ведут себя «предательски», правильно было бы лишать гражданства. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.

Как отметил Володин, подавляющее большинство граждан страны поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.

«Но есть и те, кто ведёт себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», — пишет спикер.

По словам Володина, такую «подачку», в виде работы в Die Welt, получила Марина Овсянникова, которая во время новостной передачи на Первом канале вошла в кадр с плакатом против спецоперации.

«Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наёмников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров, обосновывать введённые против Российской Федерации санкции», — заявил спикер.

Парламентарий считает, что было бы правильно ввести для таких граждан процедуру лишения гражданства и запрета на въезд в Россию.