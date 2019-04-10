Володин сделал замечание депутату Госдумы за мат в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях и попросил ее побороть этот недостаток, сообщает РИА "Новости".

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Началось все с того, что Госдума во вторник, 9 апреля, перенесла начало пленарных заседаний с 10:00 на 12:00, окончание – с 14.00 на 16:00. Как ранее заявил Володин, с соответствующей инициативой выступили главы думских комитетов. Перенос дал "возможность в утреннее время рассмотреть вопросы оперативного порядка" и "провести заседания комитетов".

В связи с этим Алимова в своем Facebook выразила недовольство, используя завуалированную нецензурную лексику.

"[Пипец] <...> Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10:00 до 18:00 с перерывами согласно трудовому кодексу!" – отметила Алимова.

"Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается", – сказал Володин, обращаясь к Алимовой.