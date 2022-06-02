Володин: США хотят сделать из Украины колонию
По мнению спикера Госдумы, вместо того чтобы развивать страну, её «разграбили», а о «народе никто из коррумпированного правительства не думал»
Независимая Украина Вашингтону не нужна, руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова американского президента Джо Байдена о том, что Штаты хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину.
По словам Володина, у США было восемь лет, чтобы достичь этих целей, когда «после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом».
«Но вместо того чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили. Закрывали неугодные СМИ, убивали независимых журналистов, запрещали политические партии. А об украинском народе никто из коррумпированного правительства не думал», — написал чиновник в своём Telegram-канале.
«Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России», — заключил он.
Ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское руководство не имеет имущества, счетов и значимых интересов за границей, а потому санкции Запада, по его словам, бьют по обычному народу, а не по чиновникам.