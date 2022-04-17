Володин уличил Зеленского в желании выиграть время

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией отказ от вступления в НАТО и Крым, уличил того в желании выиграть время, поскольку он одновременно обращается к НАТО за военной помощью. Об этом спикер нижней палаты российского парламента написал в своём Telegram-канале.

Володин напомнил, что Зеленский так же говорил до переговоров в Турции, когда российские военные стояли под Киевом. По его словам, Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска.

«После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации. Киев отказался от взятых на себя обязательств. Сегодня предлагается тот же сценарий», — написал он.

Он также подчеркнул, что Украина «хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью». Также Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский должен незамедлительно отвести войска из республик Донбасса, признать Крым российским и установить внеблоковый статус Украины.