Володин заявил, что странам Запада придется компенсировать РФ ущерб от санкций

Санкции против России незаконны, Москва ещё посчитает вред, который они нанесли российской экономике, и странам Европы придётся в любом случае его компенсировать. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ряд европейских стран размышляют, покупать или нет российский газ за рубли. Некоторые страны ссылаются на Евросоюз, который может счесть это нарушением санкций.

«В этой связи страны Европы должны понимать следующее. Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы ещё вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придётся в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — указал Володин.

Также спикер Госдумы подчеркнул, что у России есть куда перенаправить свои энергоресурсы. Страны Запада постоянно «воруют запасы газа», забирая деньги «фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан», добавил Володин.