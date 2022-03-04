Володин: Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу
По словам спикера Госдумы, депутаты Верховной рады не могут попасть к нему во Львове
4 марта 2022, 16:59
Владимир Зеленский покинул Украину, теперь он в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», — написал Володин в своём Telegram-канале.
Ранее, 26 февраля, спикер Госдумы так же, ссылаясь на депутатов Верховной рады, заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов.
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