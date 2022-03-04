Володин: Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу

Владимир Зеленский покинул Украину, теперь он в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Ранее, 26 февраля, спикер Госдумы так же, ссылаясь на депутатов Верховной рады, заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов.