Вой сирен и переполненные метро. Что известно об обстановке на Украине на второй день спецоперации?

На территории Украины продолжается специальная военная операция, о которой утром 24 февраля объявил Владимир Путин. По заверениям Минобороны, в боях участвуют группировки войск Донецкой и Луганской народных республик. Российские военные лишь обеспечивают артиллерийскую и авиационную поддержку. В ведомстве сообщили, что наносят высокоточные удары только по украинским военным объектам.

При этом в городах Украины царит паника. В разных населённых пунктах, включая столицу, звучат сирены воздушной тревоги. Люди были вынуждены ночь провести в метро. А президент Украины сообщил о первых потерях.

Главное о ситуации на Украине к 25 февраля — в материале amic.ru.

Уничтоженные объекты и погибшие солдаты

В результате ударов российских Вооружённых сил с начала спецоперации выведено из строя 83 наземных военных объекта Украины. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В числе объектов — 11 аэродромов, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций, зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны.

По словам Конашенкова, российская армия сбила два Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотника “Байрактар ТБ-2”, принадлежащих Украине.

За первый день операции погибли 137 украинских военных, ещё 316 человек ранены. Такие данные назвал президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, Киев утратил контроль над островом Змеиный. Все украинские солдаты, которые защищали остров, погибли.

В Минобороны РФ также сообщили, что обеспечили выход российских войск к Херсону. Благодаря этому Северо-Крымский канал разблокировали. Ожидается, что сегодня, 25 февраля, будет полностью восстановлена подача воды в Крым.

Тем временем группировки войск ДНР и ЛНР ведут контрнаступление на восток. По словам Конашенкова, они прорвали оборону ВСУ и продвинулись вглубь уже на 6-8 километров.

Ситуацию на других территориях Украины стороны оценивают по-разному. Официальных данных от Минобороны пока нет. О потерях с российской стороны тоже не сообщается.

Новости

Политика Зеленский объявил о смерти 137 украинских военных

Что происходит на Украине сейчас?

В крупнейших городах Украины продолжают царить волнение и паника. Жители Киева и Харькова вынуждены были пережидать ночь в метро. Поезда временно остановили, чтобы станции могли вместить больше людей.

Кроме того, почти во всех городах страны был введён комендантский час: гражданам запрещено покидать укрытия с 22:00 до 06:00.

Жители Одессы, Киева, Харькова, Сум, Ровно, Винницы и других населённых пунктов регулярно сообщают о громких хлопках. Периодически звучат сирены воздушной тревоги.

Утром 25 февраля стало известно, что в многоэтажном доме на юге Киева произошёл пожар после попадания неизвестного объекта. По предварительным данным, это была ракета “Калибр”, которую украинские ПВО сбили прямо над городом.

Новости

Вопрос дня Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат

Всеобщая мобилизация на Украине

Владимир Зеленский объявил на Украине всеобщую мобилизацию. Призыву в армию подлежат все военнообязанные и резервисты, следует из президентского указа. О том, сколько человек планируют призвать, в документе не сообщается. Количество в ближайшее время должен определить украинский Генштаб. При этом представитель таможни во Львове сообщил, что украинцев в возрасте 18-60 лет временно не будут выпускать за пределы страны.

Кроме того, Зеленский своим указом поручил создать в стране ставку верховного главнокомандующего. Это необходимо, чтобы обеспечить “стратегическое руководство Вооружёнными силами Украины, другими формированиями и правоохранительными органами”.

Председателем ставки стал сам Зеленский, а координатором — секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Ожидается, что после этого военный кабинет СНБО прекратит работу.

Новости

Политика "Вытеснить Россию из мировой экономики". Какие санкции против России ввели Великобритания и США?

Реакция НАТО и заявления Зеленского

Вечером 24 февраля в НАТО заявили, что считают действия РФ угрозой для европейской безопасности. Поэтому альянс принял решение развернуть дополнительные военные силы в восточной части своего влияния. Украина не является членом НАТО и в это пространство не входит.

В Британии объявили о том, что вводят в отношении России санкции, которые призваны “вытеснить страну из мировой экономики”. Позднее о своих санкциях объявил и президент США Джо Байден. Основные меры западных стран направлены против российских банков (Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, банк “Россия” и другие) и предприятий (“Уралвагонзавод”, “Газпром”, “Транснефть”, “Ростелеком”, “Русгидро”, АЛРОСА и другие).

Подробнее о том, какие ограничения ждут Россию, читайте в материале amic.ru.

Владимир Зеленский очень эмоционально отреагировал на решение НАТО не оказывать Украине военную поддержку. По его словам, страна осталась одна.

“Мы остаёмся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких”, — заявил он в своём обращении.

Кроме того, президент Украины заявил, что допускает возможность мирных переговоров с Россией.

“Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины. Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про всё, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус”, — заявил Зеленский.

Об этом позднее рассказал и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, украинский лидер попросил его обсудить с Владимиром Путиным возможность переговоров.

Спецоперация продолжается. За её ходом вы можете следить в текстовой трансляции от amic.ru.