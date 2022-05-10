Войска ЛНР вышли на административную границу республики после установления полного контроля сил ЛНР и Российской Федерации над городом Попасная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерал-майора Игоря Конашенкова.

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что решающим моментом стало завершение зачистки Попасной.

Напомним, что 9 мая представитель Минобороны ЛНР Иван Филипоненко заявил об установлении контроля над городом Попасная. Комментируя текущую ситуацию, он указал, что подразделения ЛНР при поддержке ВС России освободили город и заставили противника покинуть его пределы. Он отметил, что в городе идут работы по восстановлению гуманитарной обстановки и возвращению нормального жизнеобеспечения.