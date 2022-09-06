Врач и политик. Кандидат в БГД Шумихин рассказал, зачем идёт на выборы и почему с «Новыми людьми»

Павел Шумихин — врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель медицинской клиники «Пигмалион». Более 20 лет он помогает своим пациентам в буквальном смысле вставать на ноги. Многих своих больных знает лично и занимается их здоровьем долгие годы. Работая депутатом Заксобрания края в 2016-2021 годах, он смог выполнить ряд наказов своих избирателей. Но остались и незавершённые дела, о помощи в решении которых просят его пациенты. О том, какие «болевые точки» есть у Барнаула, и что общего у врача и партии «Новые люди», Павел Шумихин рассказал в интервью.

— Практикующий врач или политик, как воспринимают вас люди?

— Прежде всего, как лечащего врача, хирурга. Но за годы работы в 14-й городской поликлинике заработал определённый авторитет среди населения, люди стали обращаться не только за медицинской помощью. На приёме часто рассказывали о бытовых и социальных проблемах, сложных ситуациях. Я постепенно оказался вовлечён в общественную, а затем и в политическую деятельность.

Главным вопросом для меня уже как политика всегда была доступность медпомощи, а также уровень услуг. Когда я стал работать в негосударственной медицинской организации, то пришёл к выводу, что решение этой проблемы — в тесном взаимодействии государственного и частного здравоохранения, в предоставлении частным клиникам широких возможностей для работы в системе обязательного медицинского страхования. Отчасти эти идеи удалось реализовать на практике, хотя до идеала ещё очень и очень далеко.

— В частных клиниках стоит задача оказания именно платных услуг. Зачем нужно организовывать в коммерческих медучреждениях работу в системе ОМС?

— Диагностика и лечение заболеваний в условиях частных клиник могут быть весьма дорогими. И многим людям, особенно малоимущим или пенсионерам, платная медицинская помощь просто не по карману. В то же время в государственных поликлиниках и больницах серьёзный кадровый дефицит и в итоге люди вовсе могут не иметь возможности получить медпомощь.

Выход из сложившейся ситуации — широкое привлечение негосударственных клиник к работе по ОМС. Для частного здравоохранения это дополнительное финансирование, а для государства — доступность медицинской помощи. Сейчас подобное государственно-частное партнёрство в здравоохранении развито недостаточно. Бывает, что бюджетная поликлиника практически без врачей исправно получает финансирование, а полностью укомплектованная медперсоналом частная, желающая работать в системе ОМС, ограничена в этом.

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— Вы будете отстаивать эту инициативу?

— Да, я займусь этим вопросом в качестве депутата. Безусловно, частные клиники должны участвовать в системе ОМС наравне с государственными. Конечно, сложные операции, лечение онкологических заболеваний, туберкулёза должны проводить бюджетные организации. Но в сфере амбулаторной помощи вполне допустима и конкуренция. Это приведёт не только к увеличению доступности, но и к повышению качества оказываемой помощи.

— Что ещё сегодня актуально в сфере медицины?

— Качество медицинского образования. Совершенно недопустимо выпускать плохо обучавшихся студентов, которые окончили вуз с тройками. Такие «специалисты» начинают работать с невосполнимыми пробелами в знаниях и вряд ли будут иметь желание совершенствоваться в профессии, изучать современную литературу.

Уверен, что медобразование должно быть полностью бесплатным, но вот будущие выпускники должны проходить серьёзный отбор во время обучения, чтобы исключить попадание в систему здравоохранения случайных людей и её комплектование недостаточно квалифицированными специалистами.

— Какие проблемы города под силу решить не просто врачу, но врачу-политику?

— Мои инициативы — результат прошлой депутатской работы в округе и общения с избирателями. Седьмой округ — это район многоэтажной застройки, и порой в каждом доме располагается по два-три пивных бара. Всегда очень много обращений с просьбами решить эту проблему. Конечно, полностью запретить их существование невозможно, но разумные ограничительные меры просто необходимы.

Ещё одна проблема — сплошная застройка без социальной инфраструктуры. Квартал может быть полностью заселён, а в соседних садиках и школах мест нет. Нужно добиваться законодательного запрета на многоэтажное жилищное строительство без одновременного создания детсадов, школ, поликлиник.

Также в седьмом округе не хватает зелёных зон. Хотя генплан предусматривает их наличие. И моя задача — не допустить очаговых застроек, которые могли бы эти зоны сократить. Я изучал возможность создания парка рядом с торговым центром «Европа». Тогда решить вопрос не успели, но сейчас, при поддержке партии «Новые люди», мы сможем добиться результата, которого ждут избиратели.

Павел Шумихин / Фото: «Новые люди»

— Почему выбрали партию «Новые люди»?

— После завершения работы в АКЗС я принял решение вообще не избираться, а сосредоточиться только на работе врачом. Но ближе к выборам мои пациенты и избиратели стали всё чаще обращаться с просьбами представлять их интересы на уровне гордумы.

Партия «Новые люди» привлекла подходом, её принципы оказались близки мне по духу. Довелось не раз присутствовать на встречах с депутатами Госдумы от «Новых людей». Так, я был участником круглого стола по вопросам экологии с участием зампредседателя комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды ГД Георгия Арапова. Позже познакомился с такими известными представителями партии как Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Их позиция в решении вопросов, связанных с улучшением качества жизни людей, оказалась мне очень близка.

Я и сам так работал, когда был депутатом, не откладывал решение в долгий ящик. Поэтому когда поступило предложение представлять партию на предстоящих выборах, ни секунды не сомневался.

— Что для вас как для кандидата самое главное и какой самый важный вопрос вам удалось решить, будучи депутатом АКЗС?

— Став в 2016-м депутатом краевого парламента, я активно занимался продвижением строительства новой поликлиники как самой остросоциальной проблемы округа. В итоге уже на первых заседаниях прошлого созыва АКЗС, которые касались обсуждения бюджета, депутаты приняли поправку о финансировании строительства поликлиники, а вскоре и началась работа. Сегодня это один из самых современных объектов в системе здравоохранения Алтайского края, который скоро будет сдан в эксплуатацию.

И когда мои прежние избиратели просят помочь в решении новых вопросов, я убеждаюсь, что принял правильное решение идти на выборы. Для меня приятно и важно быть именно народным избранником. Поэтому выдвигаюсь по той территории, где удалось многим помочь, иду по месту своего труда, по округу № 7. Потому что для меня, как и для партии, люди важнее.

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Справка

Павел Шумихин родился 23 июля 1977 года в Барнауле. С отличием окончил Алтайский государственный медицинский университет в 2001 году. С 2006 года работал в 14-й барнаульской городской поликлинике врачом-хирургом, с 2008-го по 2017-й — заведующим хирургическим отделением. Был научным руководителем и врачом-хирургом Негосударственного поликлинического центра травматологии и ортопедии.

Кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Награждён благодарностью губернатора Алтайского края, благодарственным письмом и почётными грамотами Алтайского Заксобрания и Барнаульской гордумы.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-2» (ООО «Траст-2»), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: кандидат в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Шумихин Павел Юрьевич. Тираж 1 экз. Дата выпуска 06.09.2022 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Шумихина Павла Юрьевича.

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