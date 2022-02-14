"Время клоунады подошло к концу": Кадыров обратился к Зеленскому и украинцам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинцам. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram.

“Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины”, — написал Кадыров.

Он назвал неукоснительное выполнение положений, прописанных в Минских соглашениях, первым важнейшим шагом не только в вопросе урегулирования противостояния между Москвой и Киевом, но и в теме снижения общей напряжённости. Также политик призвал Зеленского как гаранта конституции и безопасности своего народа сделать всё от него зависящее, чтобы установить мир и избежать кровопролития.

“Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией”, — отметил он, отказавшись верить в то, что украинцы считают себя частью западного мира.

В заключение глава Чечни понадеялся на то, что украинский народ восстановит историческую справедливость без помощи извне. “Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!” — подчеркнул он.