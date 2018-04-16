Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев уволил четырех замов

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в понедельник, 16 апреля, уволил четырех заместителей главы региона.

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Вопрос дня Кто такой Сергей Цивилёв и чем он известен

В пресс-службе областной администрации увольнение заместителей подтвердили. От должности освобождены: Валерий Цой - зам по вопросам здравоохранения, Алексей Кожевин - по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Елена Жидкова - по агропромышленному комплексу и Дмитрий Кудряшов - по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.

"Мы приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области и прощаемся с четырьмя замами, все остальные работают с сегодняшнего дня как исполняющие обязанности", - сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Также восемь заместителей сегодня стали исполняющими обязанности.

Исполняющими обязанности заместителей губернатора остались бывший первый заместитель Владимир Чернов, а также бывший заместитель по финансам Игорь Малахов, Елена Пахомова - по вопросам образования, культуры и спорта, Алексей Сергеев - по социальным вопросам, Евгений Хлебунов - по топливно-энергетическому комплексу и экологии, Денис Шамгунов - по экономическому развитию, Станислав Черданцев - по инвестициям и инновациям, Александр Шнитко - по строительству.

1 апреля Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.