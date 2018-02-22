Врио губернатора Омской области признался, что умеет управлять танком

Фото: правительство Омской области

Врио губернатора Омской области Александр Бурков накануне 23 февраля побывал в Омском автобронетанковом инженерном институте, пишет издание "СуперОмск". В ходе визита он признался, что и сам является танкистом. В Уральском политехническом институте на военной кафедре он учился на зампотеха роты танковых войск.

"Танковые войска для меня родные, стрелять из танка меня научили. Я вижу высокий уровень подготовки специалистов. Тот уровень материально-технической базы, который я увидел в Омском танковом институте, есть в немногих учебных заведениях. Я говорю не только об учебной базе, но и условиях быта, питания, тренировок, – все на высшем уровне", - заявил Бурков.

Врио губернатора восхитился стендом по отработке стрельбы под водой из танка, который оборудован в институте. В 2019 году военно-техническому вузу исполнится 80 лет. Институт располагает современной научно-экспериментальной базой, высококвалифицированным преподавательским составом. Действуют 15 кафедр, 4 факультета, учебный батальон, курсы переподготовки и повышения квалификации.

За годы своего существования институт подготовил свыше 27,5 тыс. офицеров-танкистов и автомобилистов.