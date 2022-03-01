Все идет по плану. Главные события шестого дня спецоперации на Украине

На территории Украины шестой день продолжается российская военная спецоперация по защите Донбасса. Представители Министерства обороны РФ заявляют, что операция идёт согласно намеченному плану, и предоставили жителям Киева коридор для незамедлительной эвакуации из города. Все эти события происходят накануне второго раунда переговоров между украинской и российской сторонами, которые должны состояться уже 2 марта на белорусско-польской границе. Самое главное и коротко о событиях об операции на Украине за 1 марта.

Продвижение идёт по плану

После многочасовых переговоров российскими и украинскими делегациями в Белоруссии 28 февраля, казалось, что обе стороны взяли паузу. Украинские и российские СМИ практически не сообщали о крупных боевых столкновениях. Однако уже на следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. По его словам, основная миссия нашей страны на Украине — защитить Россию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые «пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны».

Глава Минобороны обратил внимание на то, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

«Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — добавил он.

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Согласно данным Министерства обороны РФ на 18:00 по московскому времени, наши военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной. С 1 марта выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован, а наша армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все находящиеся в городе жители могут покинуть Киев. Сделать это можно по трассе Киев — Васильков.

«Ядерное оружие неприемлемо»

Накануне второго раунда переговоров между российскими и украинскими представителями министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на положительный их исход. По словам главы ведомства, Россия считает неприемлемым, что на территории ряда европейских стран находится американское ядерное оружие, его давно пора вернуть в США. Министр подчеркнул, что Россия всегда исходила и исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

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Первые заявления о потерях

Министерство обороны РФ пока никак не комментирует информацию о погибших российских военных в ходе операции на Украине. Молчит и Кремль. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о потерях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. А вот главе государства Владимиру Путину докладывают полную информацию о её ходе. Между тем главы регионов страны уже начали рассказывать о первых жертвах операции среди российских солдат. Таких уже 14 человек.

Заявления о гибели земляков делали глава Кабардино-Балкарии, Астраханской области, Чечни, Ульяновской области, Калмыкии, Курской области, Пензенской, Дагестана. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, семьи погибших во время спецоперации на Украине военных получат по 2 миллиона рублей — от Минобороны и из федерального бюджета.

«Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. В любых спецоперациях могут быть жертвы. Но мы боремся за безопасность народа и государства. За нами правда. И поэтому сегодня наш боевой дух на невиданном доселе высочайшем уровне. У всех наших парней отличный настрой. Ждите результатов. Скоро!» — написал Кадыров в соцсетях.

Второй раунд

Сейчас наибольшее внимание всего мира направлено на второй раунд переговоров между Россией и Украиной, который пройдёт 2 марта. Так, например, украинское издание ««Главком» со ссылкой на источники в украинской делегации сообщило об условиях, которые были выдвинуты сторонами на первой встрече. Россия якобы потребовала от Украины закрепить её внеблоковый статус на уровне парламента с проведением референдума, признать Донецкую и Луганскую республики в административных границах соответствующих областей, вывести за скобки требование Киева о возвращении Крыма. Украина же, пишет издание, попросила обеспечить режим тишины и вывести российские войска с её территории.

В любом случае седьмой день может стать ключевым для спецоперации для обеих сторон.