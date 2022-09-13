Все кандидаты в главы регионов от ЕР победили на выборах

Главный итог этих выборов в том, что «Единая Россия» смогла сделать выводы и провести работу над ошибками, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя предварительные итоги голосования, прошедшего 9-11 сентября. Об этом пишет сайт партии er.ru.

«В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с „мажоритаркой“ — везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, чуть-чуть не добрали до квалифицированного», — подчеркнул он.

В Кировской области кампания была высоко конкурентной. «Единая Россия» получила 23 мандата из 36, получив более 64% и по списку более чем в два раза опередив ближайшего конкурента. Такая же ситуация в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке — в тех административных центрах, где партия в прошлом году проиграла по спискам в Госдуму, сейчас «Единая Россия» выиграла с большим отрывом. Наличие квалифицированного большинства в законодательных органах в регионах позволит «Единой России» принимать законы, которые помогут оперативно реагировать на все внешние изменения, говорят в ЕР.

В кампании 2022 года партия продолжила тенденцию по обновлению пула своих кандидатов. 75% кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», впервые участвовали в выборах. Среди них — большое количество представителей сферы образования, науки, культуры, малого и среднего бизнеса. Один из результатов этого — по итогам выборов больше половины спикеров заксобраний и не менее трети глав городских дум обновятся.

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Происходит обновление и в губернаторском корпусе. «Единая Россия» выдвинула 13 кандидатов, ещё двоих — в Республике Марий Эл и Ярославской области — партия поддержала на выборах. Все кандидаты на выборах высших должностных лиц одержали победу в первом туре.

Отдельно секретарь Генсовета отметил результаты «Единой России» в Сибири и на Дальнем Востоке, где традиционно поддержка партии ниже, чем в среднем по стране. В этом году тенденция изменилась. Партия улучшила свой результат по количеству мандатов в Приморском крае (66% против 63% в 2017 году) и на Сахалине (75% против 68% в 2017 году), сохранила высокий уровень поддержки на Камчатке.

«В прошлом году на Госдуме мы проиграли Омск. В этом — в гордуме у „Единой России“ 90% мандатов. Владивосток, Барнаул — примерно такая же картина. Все выдвинутые партией кандидаты в губернаторы — тоже победа», — отметил он.

По итогам голосования высшие должностные лица получили высокие результаты — от 64% в Удмуртии до 86% — в Бурятии.

В целом кампания прошла без существенных нарушений. Обеспечивать чистоту и прозрачность выборов помогали наблюдатели от «Единой России» — более 42 тысяч человек. Они прошли обучение правовым аспектам голосования и были выставлены на все участки в регионах, где проходили выборы. Большая часть сообщений о нарушениях с избирательных участков, которые были зафиксированы в публичном пространстве, не нашли подтверждения.

«Благодарю избирателей за поддержку. Спасибо кандидатам и их командам в штабах, нашим региональным отделениям за работу. Именно её и оценили жители регионов. Двигаемся дальше», — подвел итоги кампании секретарь Генсовета «Единой России».