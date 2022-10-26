ЕР: все социальные направления народной программы обеспечены в бюджете 2023-2025 годов

Соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны — неизменный приоритет «Единой России». Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии. Оно было посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы, сообщает сайт партии er.ru.

«Все решения, которые мы подготовили, должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы. В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов — повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата», — сообщил Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что перед ЕР стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны. Это и инфраструктурные проекты, и господдержка предпринимателей. Медведев попросил руководителей федеральных органов исполнительной власти и глав недавно созданных в Новороссии отделений партии ускорить работу на новых территориях.

Глава партии призвал распространить действие предвыборного документа ЕР на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. А для этого в федеральном бюджете нужно увеличить финансирование.

Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак предложил объединить финансирование всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму. Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей, уверен он. Главная задача — сделать так, чтобы в регионах появились новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жильё.

«На рассмотрении рабочей группы находятся 92 предложения по дополнению программы. В том числе часть предложений, которые касаются поправок в бюджет ко второму чтению. Эта работа будет завершена ко второму чтению, и до 1 декабря мы представим предложения по корректировке народной программы», — сообщил Андрей Турчак.

По словам министра финансов Антона Силуанова, в бюджете заложены средства на все социальные обязательства, в том числе и новые.

Говоря о финансировании народной программы «Единой России» в проекте бюджета, координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Госдумы Андрей Макаров отметил, что на неё в 2023 году предусмотрено 2,3 трлн рублей, а в 2024 и 2025 годах — по 3 трлн.

Социальная поддержка граждан в рамках народной программы ЕР предусмотрена и в бюджете Алтайского края, рассказала заместитель секретаря реготделения партии, представитель губернатора и правительства региона в парламенте Наталья Кувшинова.

«Бюджет Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов активно обсуждается в краевом Заксобрании: прошли консультации и публичные слушания, в первом чтении бюджет будет рассмотрен на сессии 27 октября. Уже сейчас можно сказать, что он сохраняет социальную направленность: в плановом бюджете на следующий год первоочередные и социально значимые расходы составят 69% от общего объёма расходов. Это и средства на заработную плату, и социальные выплаты, и финансирование строительства и ремонта объектов инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта», — уточнила Кувшинова.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, которые должны реализовать в 2021-2025 годах. На данный момент выполнили четверть из них. Участие в формировании документа в прошлом году приняли более 2,5 млн россиян.