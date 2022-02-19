Всеобщая мобилизация объявлена в ДНР

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом он рассказал в своём видеообращении.

«Идут масштабные обстрелы Украиной территории Донецкой и Луганской народных республик. Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб. <...> Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации <...> Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей», — сказал Пушилин в своём видеообращении.

Ранее представительство ДНР заявило, что войска Украины выпустили 27 мин калибром 120 мм по району села Стыла и 7 мин такого же калибра по посёлку шахта Гагарина. Также ВСУ выпустили 20 мин калибром 82 мм по району Докучаевска. В ЛНР рассказали, что украинские войска 31 раз за последние сутки нарушили режим прекращения огня на территории республики.