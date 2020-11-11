Всезнающий Трамп и зануда Байден. Как выборы в США повлияют на мировую политику

Ситуация вокруг выборов президента США до сих пор остается самой обсуждаемой в мировых СМИ. Дональд Трамп официально не признает поражение и намерен в суде оспаривать итоги голосования. Джо Байден тем временем вовсю принимает поздравления (Россия, как и еще ряд стран, пока воздерживается от оценок). Между тем аналитики уже пытаются предсказать, какой политики будет придерживаться новая администрация Белого дома. Amic.ru изучил, что пишут в зарубежных СМИ и выяснил, что мир, да и сами Штаты, ждут сложные времена. Спойлер: виноват во всем Трамп.

Как поведет себя Байден (ограничения повсюду)

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Вопрос дня Чем известен Джозеф Байден, который обогнал Трампа на выборах президента США

Джо Байден будет вести другую политику, не такую, как "вечно грубый и свирепый" Дональд Трамп, считают эксперты. Впрочем, новый президент, как и его предшественник, будет придерживаться протекционизма и ориентироваться на интересы промышленных рабочих, которые помогли ему достичь незначительного преимущества в колеблющихся штатах. Так что в экономической сфере в следующие четыре года мало что поменяется, полагает немецкое издание Der Spiegel.

При этом шансы Байдена на проведение глубоких реформ внутри США – не самые лучшие. Если республиканцы сохранят большинство в сенате, будущий президент может в значительной степени забыть о своих планах повышения налогов или более строгих требованиях к крупным корпорациям, указывает The New York Times.

"Во внутренней политике новому президенту США придется нелегко. Скорее всего, он будет больше сосредоточен на внешней и торговой политике. Это станет шансом для Германии и Европы. Джо Байдена считают занудой, переходным кандидатом и вашингтонским Мафусаилом, чья харизма ограничена собственными сторонниками. Соответственно, у Европы мало ожиданий, связанных с едва достигнутым им президентством, которому все еще угрожают иски", – делает вывод Der Spiegel.

Мало кто видит у Байдена потенциал и возможность для маневра. Это связано как с небольшим отрывом от Трампа, так и тем, что конгресс по-прежнему разделен между республиканским сенатом и демократической палатой.

"Идея Трампа "Америка прежде всего" была идеей об изолированной стране. <…> Беспорядочная политика в отношении COVID-19 запятнала его имидж. Еще хуже ситуация внутри США. Джо Байдену придется иметь дело со страной, охваченной разногласиями", – указывает на доставшееся "наследство" Le Monde.

"Рука" Пекина

Вместе с тем ближайшее будущее США вызывает серьезные вопросы, и прежде всего – из-за политического капитала Трампа. "Представления в мире о том, что демократия не работает в стране, которая считает себя ее изобретателем, могут иметь значительные негативные последствия", – указывает Bild.

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Многие полагают, что Байден не только сформирует более профессиональную команду, чем была у Трампа, но и сможет вести адекватную политику на международной арене. Такого мнения придерживается, например, китайское издание Guancha.

Прежде всего во внешней политике Байдена более сильно будет звучать тема союзнических отношений. Поскольку Трамп исповедовал принцип "Америка превыше всего" (превосходства США над всеми), Вашингтон вышел из Тихоокеанского партнерства, Парижского соглашения по климату и из Иранской атомной сделки. Это сильно повысило градус противостояния между США и Китаем, напоминает СМИ.

При этом если Трампа в ходе выборов пропаганда обвиняла в пророссийскости, то Байдену досталось за прокитайские настроения. У Байдена действительно могут сложиться неплохие отношения с лидерами АТР, а торговая война с Пекином – прекращена, полагает JB Press.

Почему выиграл Байден (Трамп сам виноват)

Многие аналитики сходятся во мнении, что заслуги Байдена в его успехе минимальны, тогда как Трамп допустил множество ошибок и потому проиграл кампанию. Главный просчет – попытка делегитимизировать своего оппонента и остаться у власти всеми правдами и неправдами. Так считает The Guardian. К числу негативных сторон нынешней президентской администрации СМИ относит очернение оппонентов, чиновников и независимых журналистов, негласное подстрекательство к насилию, злоупотребление властью, кумовство, коррупцию и самовосхваление.

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Китайская Guancha вовсю иронизирует над проигравшим Трампом, используя эпитет "всезнающий король". Это шутливое прозвище закрепилось после того, как Трамп заявлял, что знает о коронавирусе, экономике, терроризме лучше, чем специалисты в этих областях.

Но наследие президента, его модель поведения еще долго будут востребованы в политике, полагает Bild: "Для беспринципных политиков Трамп – ролевая модель. Трампизм далеко не побежден".

Правда, не все считают, что Трамп проиграл сам себе. Байден – достаточно харизматичная фигура, может быть, не столь яркая как Трамп, но тоже вполне узнаваемая. Трагические страницы в биографии нового президента могли также вызывать сочувствие и симпатии у избирателей. "Джо Байден выдержал удары судьбы потяжелее, чем остальные. Он предал земле свою первую жену, дочь, а затем сына, которому дал светлое будущее. Его способность понимать беду, из-за того что она долго была рядом с ним… Если его биография поучительна, то потому, что его всегда принижали и затмевали более сильные или более яркие личности. <…>. Со своими стойкостью и упорством Джо Байден преуспел там, где многие другие потерпели неудачу", – вспоминает Le Monde. И считает: победу Байден одержал еще и потому, что активность избирателей оказалась выше, чем когда-либо в американской истории. Возможно, на решительность американцев повлияла пандемия и, как следствие, кризис в экономике.

Именно Байден набрал больше голосов, чем любой кандидат в президенты в истории США, а Трамп занял второе место по количеству полученных голосов в истории страны", – пишет The New York Times.

Какие шансы у Трампа все оспорить (около нуля)

Можно быть уверенным в том, что Трамп просто так не сдастся: он продолжит обвинять Байдена (как до этого делал выпады в сторону Обамы и Хиллари Клинтон), эксплуатировать раскол и недовольство сторонников. Более чем с 69 млн голосов в свою поддержку он останется "главным разрушителем Америки", считает Politico.

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По всей видимости, ближайшие недели пройдут под знаком судебных исков от Трампа, но каких-либо изменений ждать не стоит. "Широкое одобрение послания Байдена о единстве и исцелении является поводом для празднования. Американцы с готовностью приняли этот оптимизм и Байдена в качестве своего следующего президента", – резюмирует The Hill.

Похожей точки зрения (что у Трампа нет шансов оспорить итоги кампании) придерживается и Süddeutsche Zeitung: "Действующий президент почти стал историей. Победа Байдена слишком очевидна. Хотя в арсенале у Трампа остаются разные юридические уловки, у него явно нет поддержки в республиканском лагере. Все кончено, даже если Трамп не хочет признаваться в этом ни себе, ни стране".

Но есть и другой взгляд на перспективы Трампа. Стоит только проигравшему президенту хотя бы в одном из штатов добиться пересчета и изменить ситуацию в свою пользу, он сможет потребовать пересчета вообще всех голосов. Тогда США окажется перед лицом серьезного кризиса, уверена "Хуаньцю шибао".

А что там Россия?

Байдена до сих пор так и не поздравили с победой несколько мировых лидеров. "Это северокорейский лидер Ким Чен Ын, турецкий президент Реджеп Эрдоган, лидер компартии Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Когда Дональд Трамп четыре года назад обошел в президентской гонке Хиллари Клинтон, президент России в первые же часы отправил ему поздравительную телеграмму, – указывает на непоследовательность российского лидера Bild.

Политолог Илья Гращенков в своем телеграм-канале пишет, что период неопределенности может затянуться. В самой же Америке все точки над "i" почти расставлены:

"Штамп "Трамп наш" – это один из главных раздражителей для американцев, которые и вправду считают его агентом Москвы, как Горбачева считали агентом Запада. Байден же – успокоительная пилюля, а значит, есть надежда на снижение риторики в духе Russian did it!.

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Эксперт считает, что Трамп играл на раскол общества, а Байден будет играть на объединение американцев. По мнению Гращенкова, на долю Байдена практически не осталось антироссийских санкций, "а гражданам США надоел сериал про русских, как нам – про Госдеп. Разрядка может быть хотя бы на этом уровне".

При этом плохая новость для России – это дружба демократов с Китаем. Но это позволит поставить крест на иллюзии "поворота России на Восток". РФ – часть западной цивилизации, как Китай – главная угроза для США, какие бы временные союзы там ни заключались, делает вывод политолог.