Встречаемся у меда. В центре Барнаула почти доделали сквер медиков

В центре Барнаула, у главного корпуса Алтайского медицинского университета (на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова), скоро будет полностью готов новый сквер медиков. Основные работы — плитка, освещение, лавочки — уже завершены, осталось только высадить деревья, кусты и газон. 6 сентября окончание благоустройства проверили представители власти и профильного сообщества. Все остались довольны.

Хороший объект

По новому скверу прогулялись министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, мэр Барнаула Вячеслав Франк, его заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, глава администрации Центрального района Максим Сабына, депутат гордумы Вячеслав Перерядов, ректор меда Ирина Шереметьева и главный врач поликлиники № 1 Елена Азарова.

Вячеслав Франк отметил, что объект ему понравился. Он не исключил, что со временем его могут продлить по Чкалова.

Сейчас здесь уложена плитка, стоят скамейки и урны, есть освещение. До конца сентября посадят 59 деревьев (ели, берёзы, ива, липа, вяз, рябина, тополь, яблоня), 47 кустов сирени и газон.

Фото: amic.ru

И зелёный уголок, и место встречи, и дань уважения

Особо оценила сквер Елена Азарова. Не только как медик, но и как житель города. И у той, и у другой стороны этот объект будет иметь большое значение, уверена она.

«Сквер станет знаковым местом для врачей и студентов-медиков. Я сама окончила тогда ещё мединститут, и мне приятно, что для нас — медиков — сделали целый сквер. Как замечательно будет сказать на вечере встречи выпускников: „Мы встречаемся у меда“. Создание такого объекта — эпохальное событие. А тем более, если именно здесь установят памятный знак медицинским работникам», — подчеркнула она.

Это будет местом притяжения и студентов, и жителей района. Местом для романтических, дружеских и деловых встреч. И главное, зелёным.

«Я очень люблю Центральный район ещё и потому, что он зелёный, но скверов и парков много не бывает», — добавила Азарова.

Главврач считает, что таких уголков нужно делать ещё больше. Именно над озеленением города она намерена работать, если станет депутатом Барнаульской гордумы, выборы в которую пройдут 9-11 сентября.

Кроме того, Елена Азарова, опять же как медик, будет отстаивать увеличение дорожного ремонта, особенно в пригороде Барнаула (в том числе в Ягодном и Затоне).

«Доступность медицины начинается с дорог: можем ли мы доехать до пациентов, могут ли пациенты доехать до нас», — подчеркнула она.

Также Елена Азарова намерена добиваться более активного капитального ремонта домов старого фонда.

Елена Азарова / Фото: amic.ru

Вместо самоволки

Напомним, у участка необычная история. Многие годы здесь располагались торговые точки (продукты, сотовая связь, общепит). Правда, незаконно. Власти пытались добиться их демонтажа несколько лет. Собственник построек получил предписание освободить территорию ещё в 2013 году, позже был и штраф, и даже уголовное дело. С проблемой разобрались только в 2022-м.

Здесь решили сделать сквер, медики поддержали. Объект оперативно внесли в муниципальную программу по благоустройству и выделили на него 6,3 млн рублей, рассказал Антон Шеломенцев.

За обустройство зелёной зоны же выступили и депутаты гордумы, добавил Вячеслав Перерядов. Он убеждён, что у сквера большое будущее. И тоже считает: таких мест городу надо ещё больше.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-2» (ООО «Траст-2»), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: кандидат в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18 Азарова Елена Васильевна. Тираж 1 экз. Дата выпуска 08.09.2022 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18 Азаровой Елены Васильевны.

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