Минобороны РФ доложило о ходе проведения спецоперации Вооружённых сил России. Как сообщает РИА Новости, в Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения, убиты четыре украинских офицера.

Украинские военные, отчаявшись сдержать наступление российских войск, начали массовое применение боеприпасов, начинённых фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель.

Также отмечается, что украинские силы применяют снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 “Град” ещё советского производства, при том что эти боеприпасы запрещены третьим протоколом Конвенции ООН “О негуманном оружии” 1980 года.

В Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды “Правого сектора” (запрещён в России) терроризируют мирных жителей, размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве “живого щита”.