Вячеславу Володину прочат кресло спикера Госдумы

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Спикером Госдумы седьмого созыва, который будет сформирован по итогам сентябрьских выборов, может стать первый замглавы администрации президента РФ Вячеслав Володин.

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Политика СМИ сообщили о возможности досрочных президентских выборов в России

Об этом сообщает "Коммерсант", отмечая, что председатель нижней палаты федерального парламента шестого созыва Сергей Нарышкин в связи с этим может перейти на должность директора Службы внешней разведки (СВР).

Сам Вячеслав Володин, говоря о том, будет ли он работать в Госдуме после 18 сентября или останется в Кремле, отметил: "Какое решение президент примет, им и буду руководствоваться. Я так устроен, у меня такая позиция. Когда в 2001 году Евгений Максимович Примаков знакомил меня с президентом, он дал мне наказ: только не подводи этого человека. Я всегда этого придерживаюсь".

Издание указывает, что, по имеющимся данным, перестановки подобного толка действительно рассматриваются в Кремле.

Напомним, что выборы нового созыва Госдумы состоятся меньше чем через месяц – 18 сентября.



