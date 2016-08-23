Вячеславу Володину прочат кресло спикера Госдумы
Председателя нижней палаты федерального парламента, в свою очередь, "сватают" на пост директора Службы внешней разведки
Фото: gr-sozidatel.ru
Спикером Госдумы седьмого созыва, который будет сформирован по итогам сентябрьских выборов, может стать первый замглавы администрации президента РФ Вячеслав Володин.
Об этом сообщает "Коммерсант", отмечая, что председатель нижней палаты федерального парламента шестого созыва Сергей Нарышкин в связи с этим может перейти на должность директора Службы внешней разведки (СВР).
Сам Вячеслав Володин, говоря о том, будет ли он работать в Госдуме после 18 сентября или останется в Кремле, отметил: "Какое решение президент примет, им и буду руководствоваться. Я так устроен, у меня такая позиция. Когда в 2001 году Евгений Максимович Примаков знакомил меня с президентом, он дал мне наказ: только не подводи этого человека. Я всегда этого придерживаюсь".
Издание указывает, что, по имеющимся данным, перестановки подобного толка действительно рассматриваются в Кремле.
Напомним, что выборы нового созыва Госдумы состоятся меньше чем через месяц – 18 сентября.