Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина объявила журналистам, что выборы президента страны признаны состоявшимися, так как проголосовало больше половины избирателей страны. Об этом пишет РИА "Новости".

Согласно официальным данным белорусского Центризбиркома на 14:00 (мск), в выборах приняли участие 65,19% избирателей.

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Кандидатов на пост президента пятеро. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, в президентской гонке участвуют Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Избирательные участки закроются в 20:00 (мск). После этого начнется подсчет голосов и публикация данных экзитполов.

Как ранее писал amic.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его оппоненты на президентских выборах могут устроить в стране силовой захват власти.

Белорусский лидер упомянул ситуацию, которая возникла во время выборов 2010 года. Тогда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Лукашенко отметил, что сейчас наблюдаются схожие детали.