Выгнать нелегалов и разрешить марихуану: что обещал американцам Трамп?

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Америка сделала свой выбор: новым президентом стал республиканец Дональд Трамп, который победил Хиллари Клинтон. Вступить в свою должность Трамп официально сможет только в январе. Известно, что многие американцы голосовали на выборах главы государства за миллиардера за его яркие и популистские лозунги. Мы решили собрать основные тезисы предвыборной кампании Дональда Трампа, чтобы вы могли примерно представить, что ждет Соединенные Штаты Америки в ближайшие четыре года.

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Легализовать марихуану

Во время предвыборной кампании кандидат от республиканцев неоднократно обещал, что после своего избрания он добьется легализации на территории страны легких наркотиков, в частности марихуаны. При этом не будет учитываться, какой политики придерживается каждый из штатов. Трамп утверждает, что от продажи марихуаны государству необходимо извлекать пользу. Однако позже политик назвал свои высказывания шуткой, но отметил, что не видит ничего плохого в употреблении легких наркотиков в медицинских целях.

Запретить аборты и разрешить оружие

Как приверженец идей Республиканской партии, Дональд Трамп на дебатах выступал как ярый консерватор. В частности, заявил, что намерен запретить в стране женщинам делать аборты.

"Я выступаю за право на жизнь, и я намерен посадить в Верховный суд США судей, которые тоже будут выступать за право на жизнь. Я думаю, что вообще это будет дело штатов", – сказал политик.

Республиканец выступает сторонником сохранения Второй поправки к Конституции, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия. Также Трамп намерен предоставить больше свободы сотрудникам полиции и не только сохранить смертную казнь, но и высказывается за применение ее в отношении тех, кто убивает полицейских.

Выгнать нелегалов из страны

Важная тема для всех американцев, связанная с нелегальными иммигрантами. В отличие от Клинтон, обещавшей нелегальным иммигрантам, находящимся в стране, амнистию и массовое предоставление вида на жительство, Трамп намерен выгнать из США около 11 миллионов "нелегалов". Также политик обещал построить стену на границе США и Мексики.

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"Я построю огромную стену, никто не строит стены лучше меня, поверьте мне. Я построю ее на нашей южной границе, и за нее заплатит Мексика", – сказал Трамп по время дебатов.

Также новый президент США обещает бороться с радикальным исламизмом и ИГИЛ. Союзниками США в этой борьбе он называет, прежде всего, страны Ближнего Востока, а главным из них — Израиль. Главным спонсором исламского терроризма Трамп считает Иран.

Вернуть величие Америке и уменьшить налоги

Один из важных пунктов, который идет вразрез с программой прошлой администрации Белого дома, связанный с уменьшением налогов для простых американцев. Трамп собирается уменьшить размеры налогов для представителей среднего класса и бизнеса, понизить максимальную ставку подоходного налога с 39% до 33%. Трамп обещал отменить программу Обамы по медицинскому страхованию. Ее главная цель — обеспечить базовый доступ к медицинскому обслуживанию для всех американцев.

Также новый президент Соединенных Штатов пообещал вернуть стране былое величие.

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"Вернем Америке величие", — именно так звучал главный лозунг кампании Дональда Трампа.

Нормализовать отношения с Россией

Пункт, который интересен прежде всего для нашей страны. По словам Трампа, победив на президентских выборах, он сможет нормализовать отношения с Россией и выстроить хорошие личные отношения с ее президентом Владимиром Путиным. Кандидат же от демократов Хиллари Клинтон, наоборот, строила предвыборную программу на ужесточении санкций против России. Любопытно, что глава российского государства уже поздравил Трампа с победой, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил банкет в Госдуме на 100 000 рублей по этому поводу.

"Президент Трамп был бы лучше для российско-американских отношений. Хуже быть не может", – сказал республиканец сам про себя в ходе предвыборных дебатов.