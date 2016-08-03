Выпускник алтайского "политеха" Волков стал министром транспорта в Крыму

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 2 августа, назначил новым министром транспорта Анатолия Волкова. Документ об этом опубликован на сайте правительства региона.

До Волкова пост министра транспорта занимал Андрей Безсалов, который ушел в отставку 20 июля.

До приезда в Крым Анатолий Волков с 2014 года возглавлял Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства".

Отметим, что Анатолий Волков окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. Карьеру он начал в 1999 году в Республике Алтай в должности слесаря автотранспортной колонны.