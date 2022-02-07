“Взлёт ракеты”. Эксперты о том, почему новые подвиды “омикрона” поразят всех

Несмотря на то, что Роспотребнадзор смягчил ряд антиковидных мер (например, отменён карантин для тех, кто контактировал с заражёнными, и сокращён до недели срок самоизоляции и лечения), говорить о переломе в борьбе с коронавирусом пока рано. Ведь ограничения отменяют в значительной степени ради снижения нагрузки на первичное звено здравоохранения. По мнению экспертов, новый штамм COVID-19 “омикрон” (и его подвиды) поразит всех по максимуму. Более того, его пиковый период пока не достигнут, а единственный способ уберечься от тяжёлых последствий — вакцинация. Во всех этих вопросах попробовал разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

“Омикрон” достанет всех

В своём выступлении на координационном совете 2 февраля Анна Попова заявила, что на основе поступивших из различных государств сведений о подвиде “омикрона” ВА.2 можно сделать вывод о его более высокой заразности по сравнению с другими формами заболевания. Правда, доля инфицированных им в различных странах неодинакова — если в Дании ВА.2 поражено около 82% всех заболевших ковидом, то в США и Великобритании — около 8-9%.

Справка. Обнаруженный недавно подвид штамма “омикрон” порой называют “стелс-омикроном”. Считается, что он на 30-50% более заразен, чем ВА.1, обладает симптомами (высокая температура, непрерывный кашель, потеря или частичное изменение вкуса и запаха), схожими с обычным “омикроном”. Его инкубационный период, как утверждают специалисты, составляет максимум три дня.

Однако заболеваемость новым подвидом COVID-19 вовсе не является доказательством слабой эффективности вакцинации, считает ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев. Он убеждён, что вакцинация даёт прекрасную защиту от уже известных штаммов ковида. “Не стоит забывать, что в государствах с развитой медициной борьба с прежними разновидностями COVID-19 шла довольно неплохо, а новый штамм пришёл из стран третьего мира, — сказал он amic.ru. — Ещё надо учитывать, что вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания. Если мы посмотрим, кого чаще всего госпитализируют, то это не прошедшие вакцинацию. Так что у привитых меньше шансов перенести тяжёлую форму”.

Скулачев не согласен с теми, кто утверждает, что волны пандемии, вызванные новыми штаммами, становятся длиннее.

“Напротив, мы видим, что в странах, где ещё недавно был большой всплеск заболеваемости, волна, вызванная “омикроном”, если не сходит на нет, то наблюдается её существенное снижение. Скажем, такова ситуация в Великобритании”.

Во всяком случае, отмечает эксперт, по 200 тысяч заболевших в день больше не выявляют. Из-за высокой заразности этот штамм поразит, видимо, всех, до кого сможет “дотянуться”, а потом отступит. Так что, по мнению собеседника, “омикроновская” волна продлится, видимо, как и предыдущие — один-полтора-два месяца в зависимости от выработки коллективного иммунитета.

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Впрочем, на Алтае до спада очередной ковидной волны пока далеко — только в госпиталях края с подтверждённым диагнозом, по данным на 7 февраля, находилось 2238 человек, тяжелобольных — 324. По информации на тот же день, суточный прирост составил 3563 случая. Из них 959 отмечены как “завозные”, то есть были привезены в регион инфицированными гражданами. Среди заболевших в регионе есть как прошедшие вакцинацию, так и непривитые. Кроме того, по словам главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, новая волна “омикроновой” эпидемии привела к повторным заболеваниям среди медиков и немедицинского персонала.

Если же говорить о новых волнах пандемии, вызванных новыми разновидностями COVID-19, то вероятность появления очередного штамма достаточно велика, поскольку эволюцию вируса остановить крайне проблематично. Однако вряд ли последующие волны будут иметь тот же мощный социальный эффект, что и предыдущие. “Скорее всего, уже не будет перегрузок в работе врачей и скорой помощи, очередей на прививки и тестирование”, — отмечает Максим Скулачев. Но это в будущем, а пока Минздрав Алтайского края развернул 3160 коек для поражённых COVID-19. В то же время министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что на помощь штатным врачам придут студенты-медики — кадров катастрофически не хватает.

По мнению эксперта, “последующие волны, возможно, мы будем наблюдать с меньшим напряжением, чем нынешние”.

“Конечно, коронавирус от нас никуда не уйдёт, болеть им будет весьма неприятно, но уже не трагично. Разумеется, нужно будет следить за вирусом, его изменчивостью, чтобы заболеваемость не приобретала жёсткие формы, но выбивать общественную жизнь из привычной колеи он не сможет”, — констатирует специалист.

Коллективный иммунитет как иллюзия

По мнению врача-терапевта высшей категории, ведущего блога “Смотровая Военврача” Алексея Водовозова, пока рано говорить о том, что уровень заболеваемостью “омикроном” достиг своего пика. “Мы наблюдаем только “взлёт ракеты” — количество заболевших за сутки составляет более 180 тысяч (данные за 6 февраля; в Алтайском крае в этот день зафиксировано 3460 заражений, — прим. ред.). Это много и, по всей видимости, ещё не предел, — отметил он в интервью amic.ru. — В то же время по темпам распространения мы “запаздываем” на некоторое время по сравнению с Европой и США, где заболеваемость в сутки достигала 1,5 млн в Штатах и 700 тысяч — в Старом свете. При этом всё упиралось в способность лабораторий обработать результаты анализов — больше возможности учреждений просто не позволяли”.

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Также эксперт считает необходимым учитывать то обстоятельство, что далеко не все заболевшие обращаются за медицинской помощью: судя по штамму “дельта” — каждый пятый-шестой, а по “омикрону” — примерно каждый десятый. “Наконец, если брать недельные показатели, то мы наблюдаем в целом по стране примерно 45-процентный недельный прирост. Кроме того, “омикрон” — это “детский” ковид. По Москве в десять раз выросла госпитализация несовершеннолетних. От 5 до 20% госпитализируемых — это дети”, — сообщает Водовозов. В Алтайском крае количество детей, заболевших коронавирусом, составляет, по данным оперштаба, 17 286 человек (данные на 7 февраля) — 11,25%. Специалист напоминает, что изменения в системе здравоохранения в 2010-е годы (в частности, “оптимизация” расходов на здравоохранение и, как следствие, закрытие “неэффективных” лечебных учреждений) аукнулись провалами в нынешней работе амбулаторных служб, которым подчас некого посылать на вызовы к больным. В общем, о спаде очередной волны пандемии, по мнению эксперта, говорить пока рано.

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Оценивая заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой и других чиновников, а также сведения оперативного штаба о коллективном иммунитете (в настоящее время, по официальным данным, он находится на уровне 64,1% в среднем по РФ), собеседник отмечает, что они носят больше политико-психологический характер: “Это нечто успокоительное, они должны сказать обществу что-то подобное. Но их выводы базируются на анализе количества переболевших и привитых. Однако у каждого нового штамма коронавируса — новое поле деятельности”.

Коснувшись темы отмены ковидных ограничений рядом государств — Данией, Швецией, Водовозов объясняет это наличием доли привитых граждан более 90%:

“Их правительства говорят: мы сделали всё, что могли, предупредили людей, приняли профилактические меры, дальше надо возвращаться к какой-то повседневной жизни, более спокойной”.

Он добавил, что с увеличением процента прошедших вакцинацию граждан и стабильного функционирования системы профилактики подобные шаги можно будет ожидать и в нашей стране.