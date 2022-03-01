Взрыв произошел в районе телевышки в Киеве

На телевышке в Киеве в результате попадания снаряда произошёл взрыв. Как сообщает РИА Новости, предположительно, повреждена аппаратная вещателя, местные телеканалы временно приостановили трансляции из-за потери сигнала.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что нанесёт удары по центру информационно-психологических операций ВС Украины и технологическим объектам СБУ.

«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — заявляли в ведомстве.