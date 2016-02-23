WikiLeaks: США следили за Пан Ги Муном, Меркель, Берлускони и Саркози

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Сайт WikiLeaks, который известен своими разоблачениями действий американской разведки, во вторник, 23 февраля, опубликовал секретные материалы, которые свидетельствуют о том, что Агентство национальной безопасности США следило за ведущими мировыми лидерами, пишет "РИА Новости".

Согласно материалам WikiLeaks, АНБ прослушивало встречи между генсеком ООН Пан Ги Муном и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и занимавшим ранее пост премьера Италии Сильвио Берлускони, а также ранее — беседы президента Франции Николя Саркози с Меркель и Берлускони.

Также было записано общение министров торговли ЕС и Японии по теме ВТО.

По данным сайта, во время беседы генсека ООН и канцлера ФРГ речь шла о борьбе с изменением климата, Нетаньяху просил Берлускони помочь наладить контакт с американским президентом Бараком Обамой, а Саркози предупреждал Берлускони о плачевном состоянии итальянской экономики.

По словам авторов пресс-релиза, некоторые документы являются самыми секретными из тех, которые когда-либо публиковались в медиа, добавляет РБК.

Отмечается, что ранее публикации WikiLeaks о шпионаже АНБ за мировыми лидерами неоднократно становились причиной дипломатических скандалов. Так, стало известно, что американская разведка в рамках программы по борьбе с терроризмом собирала сведения о гражданах Западной Европы, при этом не исключались лидеры этих стран. Среди прочего стало известно, что АНБ прослушивало личный телефон Ангелы Меркель. Тогда она объявила, что "слежка за друзьями недопустима", а Обама решил после этого ограничить действия спецслужб США.

Однако в декабре стало известно, что "под колпаком" АНБ остались президент Турции Реджем Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Решение исключить их из списка глав государств, за которыми нужно остановить слежку, приняли на закрытых обсуждения администрации президента США.