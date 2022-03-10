«Я не верю и не хочу верить в то, что может начаться ядерная война». Лавров подвёл итоги встречи с главой МИД Украины

По результатам переговоров, которые длились полтора часа, глава МИД РФ дал большую пресс-конференцию, где рассказал об итогах встречи

10 марта 2022, 14:05, Илья Звягинцев

В Турции завершилась встреча глав МИД России и Украины. Сергей Лавров во время пресс-конференции подвёл итоги полуторачасовых переговоров.

Что сказал Лавров журналистам:

  • Мы говорили о гуманитарных вопросах, и объяснили, какие меры наши военные предпринимают на земле.

  • Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьёзно.

  • На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали.

  • Передача ПЗРК Украине создаёт угрозу гражданской авиации, непонятно, куда дальше оружие попадёт.

  • Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденций к построению на Украине неонацистского государства.

  • Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России.

  • Путин не отказывается от встречи с Зеленским и когда-то, надеюсь, такая необходимость возникнет.

  • Заявления о похищении РФ людей на территории Украины являются очередным фейком.

  • Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня.

  • Россия больше не будет зависеть от западных компаний.

  • Россия не будет уговаривать Запад покупать нефть и газ, у нас есть другие рынки сбыта.

  • Я не верю и не хочу верить в то, что может начаться ядерная война.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи отметил, что достичь договорённостей о прекращении огня сторонам не удалось.

Встреча глав МИД России и Украины завершилась. О чем договорились дипломаты?

Встреча глав МИД России и Украины завершилась. О чем договорились дипломаты?

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