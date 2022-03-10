«Я не верю и не хочу верить в то, что может начаться ядерная война». Лавров подвёл итоги встречи с главой МИД Украины

В Турции завершилась встреча глав МИД России и Украины. Сергей Лавров во время пресс-конференции подвёл итоги полуторачасовых переговоров.

Что сказал Лавров журналистам:

Мы говорили о гуманитарных вопросах, и объяснили, какие меры наши военные предпринимают на земле.

Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьёзно.

На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали.

Передача ПЗРК Украине создаёт угрозу гражданской авиации, непонятно, куда дальше оружие попадёт.

Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденций к построению на Украине неонацистского государства.

Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России.

Путин не отказывается от встречи с Зеленским и когда-то, надеюсь, такая необходимость возникнет.

Заявления о похищении РФ людей на территории Украины являются очередным фейком.

Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня.

Россия больше не будет зависеть от западных компаний.

Россия не будет уговаривать Запад покупать нефть и газ, у нас есть другие рынки сбыта.