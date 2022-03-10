«Я не верю и не хочу верить в то, что может начаться ядерная война». Лавров подвёл итоги встречи с главой МИД Украины
По результатам переговоров, которые длились полтора часа, глава МИД РФ дал большую пресс-конференцию, где рассказал об итогах встречи
В Турции завершилась встреча глав МИД России и Украины. Сергей Лавров во время пресс-конференции подвёл итоги полуторачасовых переговоров.
Что сказал Лавров журналистам:
Мы говорили о гуманитарных вопросах, и объяснили, какие меры наши военные предпринимают на земле.
Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьёзно.
На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали.
Передача ПЗРК Украине создаёт угрозу гражданской авиации, непонятно, куда дальше оружие попадёт.
Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденций к построению на Украине неонацистского государства.
Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России.
Путин не отказывается от встречи с Зеленским и когда-то, надеюсь, такая необходимость возникнет.
Заявления о похищении РФ людей на территории Украины являются очередным фейком.
Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня.
Россия больше не будет зависеть от западных компаний.
Россия не будет уговаривать Запад покупать нефть и газ, у нас есть другие рынки сбыта.
Я не верю и не хочу верить в то, что может начаться ядерная война.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи отметил, что достичь договорённостей о прекращении огня сторонам не удалось.