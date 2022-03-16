Ядерное и биологическое оружие: Путин объяснил причины начала спецоперации РФ на Украине

Президент России Владимир Путин начал совещание по мерам поддержки регионов с заявления о причинах спецоперации ВС РФ на Украине. Как сообщает ТАСС, глава государства подчеркнул, что появление российских войск под Киевом и у других городов не связано с желанием России оккупировать Украину.

Как отметил глава государства, Киев при помощи извне мог создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия. Кроме того, рядом с российскими границами создавались компоненты биологического оружия.

Тактика действий на Украине, выработанная Минобороны и Генштабом, полностью себя оправдала, отметил Путин. Он подчеркнул, что все поставленные задачи в спецоперации, безусловно, будут решены.

Говоря о Донбассе, глава государства заверил, что наступление Киева на народные республики и Крым было только вопросом времени, а Россия это предотвратила. При этом если бы российские войска остановились на границах ДНР и ЛНР, то это не стало бы окончательным решением и не сняло бы угрозы для России.

Говоря о западных санкциях, Путин заявил, что США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив её резервы. При этом Россия, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности. Сами западные санкции президент назвал уроком для российского бизнеса, отметив, что «нет ничего надёжнее, чем вкладывать средства в свою страну».