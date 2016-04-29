Янукович не получал российского гражданства – Песков

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о выдаче гражданства РФ бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему украинскому премьер-министру Николаю Азарову, пишет РИА Новости.

Агентство передает, что информацию о получении Януковичем и Азаровым российского гражданства опубликовали СМИ со ссылкой на расследование Transparency International – международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией. Политики сделали это якобы для того, чтобы находиться под защитой государства. При этом в сообщении отмечалось, что бывший премьер "готов вернуться в украинскую политику", даже если ему придется отказаться от российского паспорта.

"Не думаю, что Transparency International занимается выдачей гражданства России и располагает информацией на этот счет", — ответил Песков.

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Политика Генпрокуратура Украины подготовила для Януковича "сексуальный подарок"

РИА Новости уточняет, что новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года, намерено привлечь к ответственности бывшего президента Януковича и многих бывших чиновников и политиков. В отношении них расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением.

Ранее в Генпрокуратуре Украины отметили, что подготовили для Януковича даже "сексуальный подарок", лишь бы он вернулся. Также там отметили, что экс-президента "с удовольствием" ждут на допрос.