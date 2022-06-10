Япония не сможет ловить рыбу у Курильских островов

Россия лишит Японию права на лов рыбы у Курильских островов. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — цитирует Трутнева РИА Новости.

Он добавил, что Россия не видит смысла в том, чтобы запрещать Японии лов рыбы, но японские власти сами лишают себя этой возможности.

Ранее сообщалось, что Япония в рамках очередного пакета санкций запретила вывоз в Россию грузовиков и ряда другой техники.