Япония, США и Канада не будут ввозить золото из РФ

Великобритания, США, Канада и Япония не будут ввозить золото из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Independent.

По информации издания, санкции не затронут уже купленные активы.

Напомним, что страны Запада согласовали очередные ограничения против России в преддверии саммита «большой семерки» в Германии. В свою очередь, премьер Великобритании подтвердил будущее эмбарго.