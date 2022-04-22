Япония впервые с 2003 года обозначила Курилы как «незаконно оккупированные Россией»

Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированную Россией территорию». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД Японии, который был представлен на заседании правительства.

Также впервые с 2011 года в «Синей книге дипломатии» появилась формулировка, согласно которой Южные Курилы являются «принадлежащей Японии территорией».

Отмечается, что, несмотря на неизменность позиций Японии по поводу Южных Курил на протяжении десятилетий, формулировки, относящиеся к этой территории, меняются в зависимости от развития русско-японских отношений.

Напомним, что после 24 февраля власти Японии присоединились к санкциям, введённым в отношении России.