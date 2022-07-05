Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии

Власти Японии ввели новые санкции против России и Белоруссии, сообщает РБК.

В чёрный список на этот раз вошли 90 физических и юридических лиц.

В перечень, в частности, попали: вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова, глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и другие, а также предприятия сферы авиастроения, судостроения, радиоэлектроники и некоторые СМИ.

Кроме того, Токио утвердил запрет на импорт золота из РФ и экспорт товаров, способствующих укреплению российской промышленности в отношении 65 компаний.

Аналогичная мера будет действовать и против 25 белорусских организаций.

Также Япония запретила оказывать России услуги в сфере бухучёта, консалтинга, аудита с 5 сентября.