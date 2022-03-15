Япония ввела санкции против 17 депутатов и бизнесменов из России

Япония вводит санкции против 17 физических лиц из России. Среди них 11 депутатов Госдумы, а также бизнесмены и их родственники, сообщают «Известия».

В санкционный список попали следующие депутаты: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый зампред ГД Иван Мельников, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев и Евгений Бессонов.

Также ограничения коснулись бизнесмена Виктора Вексельберга и родственников Юрия Ковальчука.

В МИД Японии отметили, активы россиян заморожены «с учётом нынешней международной ситуации вокруг Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и в качестве вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира».