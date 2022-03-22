Япония выразила протест из-за отказа России обсуждать мирный договор

В Японии назвали недопустимым прекращение Москвой переговоров по мирному договору. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест, — подчеркнул глава правительства. — Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора». Между тем Кисида заявил, что Токио «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с Москвой.

Он также добавил, что правительство страны пересматривает бюджет, в который включены средства на развитие сотрудничества с Москвой.