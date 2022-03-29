Япония запрещает поставки в Россию машин класса люкс, мотоциклов и алкоголя
Мера начнёт действовать с 5 апреля
29 марта 2022, 12:54, Никита Черников
Правительство Японии заявило о расширении экономических санкций против России, сообщает ТАСС.
С 5 апреля запрещается экспорт в РФ предметов роскоши, в том числе японских автомобилей класса люкс, ювелирных изделий и драгоценных камней.
Также под запретом окажутся поставки мотоциклов, ноутбуков, алкоголя, табака, одежды, изделий из кожи и меха, произведений искусства, антиквариата, стеклянной посуды, керамических изделий и некоторых других товаров.
Ранее Россия в ответ на санкционное давление со стороны Японии отказалась от ведения с Токио переговоров по мирному договору.
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