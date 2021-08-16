Японские военные испытывали на людях биологическое оружие
Преступлением военное руководство страны свои действия не считало
Бывшее руководство Квантунской армии не считало преступлением испытание биологического оружия на людях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ФСБ России.
Один из документов, который смогли изучить журналисты, – протокол допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведённых в 1947 и 1949 годах при подготовке и во время Хабаровского процесса.
Ямада признал, что военное руководство проводило опыты на людях, в частности, испытания биологического оружия.
"Лично я считаю, что опыты по определению эффективности бактериальных средств войны над живыми людьми не являются преступлением против человечества, так как в международных законах не сказано о запрещении подобных актов", – заявлял военачальник.
По словам членов отряда 731, где велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и газовой гангрены, всего в лабораториях погибло около трёх тысяч человек. По другим данным, это число достигает десяти тысяч.