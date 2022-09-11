Явка на выборах в Алтайском крае достигла почти 8%

В Алтайском крае 11 сентября на выборах в органы местного самоуправления по состоянию на 10:00 средняя явка составила 7,97%. На участки для голосования пришли 129 865 избирателей, сообщили в Избиркоме.

«В городских округах участие в голосовании приняли 58 174 человека, явка составила 6,6%. В муниципальных районах и округах — 71 691 человек, что составляет 9,6%», — говорится в сообщении.

При этом наиболее активно голосуют в Родинском районе: к 10:00 на участки пришли 3 300 человек. Это 23,5% от всех избирателей. В лидерах также Хабарский (явка 16,2%, проголосовал 1 941 избиратель), Завьяловский (16%, 2 330), Шелаболихинский (13,9%, 1 415) и Петропаловский (13%, 1 211) районы.

«В Барнауле явка с учётом многодневного голосования составила 7,9%, (проголосовали 41 485 человек)», — уточнили в ведомстве.