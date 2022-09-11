Явка на выборах в Алтайском крае превысила 15%

В Алтайском крае 11 сентября на выборах в органы местного самоуправления по состоянию на 15:00 явка составила 15,86%. На участки для голосования пришли 258 252 избирателя, сообщили в Избиркоме.

«На избирательные участки городских округов пришли 100 370 избирателей. Явка составила 11,3%. В муниципальных районах проголосовали 157 882 человека или 21,2% избирателей, внесённых в списки», — говорится в сообщении.

При этом наиболее активно голосовали жители Родинского (6 977 избирателей или 49,7%, внесённых в списки), Завьяловского (4 886 человек или 33,5%) и Хабарского (3 855 человек или 32,1%) районов.

«В краевой столице участие в голосовании приняли 62 346 человек или 11,8% избирателей, внесённых в списки», — подчеркнули в ведомстве.

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