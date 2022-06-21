За командировки в Донбасс будут платить зарплату в двойном размере

Работники российских госорганизаций будут получать двойную зарплату во время командировок в ДНР и ЛНР, следует из соответствующего постановления правительства.

Такая мера затронет:

• граждан, занимающих в федеральных органах должности, не отнесённые к госслужбе;

• работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти;

• сотрудников иных организаций, которые участвуют в восстановлении объектов инфраструктуры республик.

«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата <...> выплачивается в рублях в двукратном размере», — сказано в документе.