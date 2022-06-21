За командировки в Донбасс будут платить зарплату в двойном размере

Сделать это поручило правительство

21 июня 2022, 08:16, Никита Черников

Работники российских госорганизаций будут получать двойную зарплату во время командировок в ДНР и ЛНР, следует из соответствующего постановления правительства.

Такая мера затронет:

  • • граждан, занимающих в федеральных органах должности, не отнесённые к госслужбе;

  • • работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти;

  • • сотрудников иных организаций, которые участвуют в восстановлении объектов инфраструктуры республик.

«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата <...> выплачивается в рублях в двукратном размере», — сказано в документе.

Минфин спрогнозировал падение реальных доходов россиян в 2022 году

Минфин спрогнозировал падение реальных доходов россиян в 2022 году

Комментарии
    Новости партнеров