«За ручку приведём». Спикер АКЗС вернулся к «больному вопросу» с роспуском райсовета

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко призвал муниципальных депутатов не повторять судьбу коллег по Хабарскому райсовету. Этот представительный орган был ликвидирован решением АКЗС 24 июня в ходе сессии. Причиной стало игнорирование вопроса по внесению поправок в устав муниципалитета. Ранее серьёзные вопросы возникали и к Каменскому районному собранию депутатов.

По словам Романенко, депутаты Хабарского райсовета долгое время не могли собрать кворум на заседаниях, для того чтобы внести необходимые поправки в устав муниципалитета. Прежние положения закона уже не соответствовали действующему законодательству, однако аргументом для народных избранников это не стало. В результате дело дошло до краевого суда, который в августе 2021 года обязал депутатов всё-таки прописать изменения в основной закон.

После решения суда у народных избранников было ещё три месяца на исправление ситуации, но и это не помогло. В итоге губернатор Виктор Томенко обратился в АКЗС с требованием распустить представительный орган власти Хабарского района. «Как только депутаты узнали, что такой вопрос будет рассматриваться на сессии АКЗС, то моментально собрались в полном составе, но это же никуда не годится, — прокомментировал резонансный вопрос спикер Заксобрания. — Было уже слишком поздно».

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Напомним, накануне сессии АКЗС Хабарский райсовет всё же провёл заседание, где необходимые поправки были внесены. Но остановить запущенную процедуру это не помогло. Дело в том, что документ нужно ещё подписать и опубликовать, а на это времени уже не оставалось. «Считаю, что решение будет отрезвляющим для будущих депутатов и департамента. Мы готовим комплекс мер по удержанию ситуации. Готов нести персональную ответственность за то, чтобы в Хабарском районе в сентябре прошли выборы в райсовет, а также конкурс на замещение должности главы в полном соответствии с законом», — заявил на сессии замглавы краевого департамента внутренней политики Андрей Некрасов.

Роспуск райсовета не повлияет на политическую жизнь в Хабарском районе: выборы в представительный орган власти состоятся, как и планировалось, 11 сентября 2022 года. Полномочия нынешнего созыва и так завершились бы через два с половиной месяца.

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В конце своего выступления Александр Романенко ещё раз пожурил исполнительную власть в муниципалитете. В частности за то, что никто из Хабарского района не обратился за помощью раньше, когда на ситуацию ещё можно было повлиять. «Вы позвоните нам, мы всегда приедем. Если нужно будет, то и за ручку депутатов ваших приведём», — обратился к руководству муниципалитета председатель АКЗС. Также Романенко вспомнил, что ранее похожим образом «бунтовало» Каменское райсобрание депутатов. Несколько лет назад представительный орган едва не сорвал принятие бюджета, чем поставил под угрозу финансирование района на следующий год.