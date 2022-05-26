Захарова анонсировала разработку ответных мер на санкции США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о разработке ответных мер на санкции США. Сейчас они проходят стадию обсуждения.

«Мы сейчас разрабатываем комплекс мер, уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

По словам дипломата, о конкретных санкциях она не говорит не потому, что хочет навести интригу, а потому что они на данный момент не согласованы.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ.