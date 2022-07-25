Захарова назвала революционными слова Трампа и Гора о двух гендерах и крахе демократии

Слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и экс-президента Дональда Трампа о наличии только двух гендеров являются революционными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чём-то, наверное», — написала она.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время своего выступления на студенческой конференции во Флориде заявил, что есть только два гендера — мужчины и женщины.

Он также отметил, что республиканцы «очень скоро вернут страну обратно».